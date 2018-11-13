В Італії тренера дискваліфікували за блюзнірство

Головний тренер Емполі Джузеппе Якіні отримав одноматчеву дискваліфікацію за блюзнірство.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Football Italia.

Причиною послужило блюзнірське висловлювання 54-річного італійця і було зафіксовано четвертим арбітром під час матчу 12-го туру чемпіонату Італії проти Удінезе (2:1).

Якіні очолює Емполі з 2018 року. Після 12 турів "сині" посідають 17-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок.

Нагадаємо, Емполі звільнило головного тренера в день його народження.

Раніше, за блюзнірство дискваліфікували гравця Серії А.

Джерело - Depo.Сектор.