Український прапор потрапив до презентації тренера російського гранду

У відеопрезентацію нового головного тренера московського Спартака Олега Кононова потрапив прапор України.
Прес-служба Спартака вирішила представити Кононова досить оригінальним способом, додавши у відео фотографії стадіонів команд, які колись очолював білоруський фахівець.
Презентація почалася саме з фота стадіону Карпат. Кононов тренував львівський клуб з 2008-го по 2011-й.
⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов — главный тренер #Спартак’а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 12, 2018
Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.
Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/RrMse44sZa
Нагадаємо, екс-тренер Динамо пішов з Спартака.
Також, УЄФА відкрив справу проти Спартака.
Джерело - Чемпіон.