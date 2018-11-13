Український прапор потрапив до презентації тренера російського гранду

У відеопрезентацію нового головного тренера московського Спартака Олега Кононова потрапив прапор України.

Прес-служба Спартака вирішила представити Кононова досить оригінальним способом, додавши у відео фотографії стадіонів команд, які колись очолював білоруський фахівець.

Презентація почалася саме з фота стадіону Карпат. Кононов тренував львівський клуб з 2008-го по 2011-й.

⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов — главный тренер #Спартак’а



Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.



Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/RrMse44sZa — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 12, 2018

Нагадаємо, екс-тренер Динамо пішов з Спартака.

Також, УЄФА відкрив справу проти Спартака.

Джерело - Чемпіон.