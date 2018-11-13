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Соларі новий головний тренер Реала. ФОТО

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Соларі новий головний тренер Реала. ФОТО

Сьогодні, 13-го листопада Сантьяго Соларі був назначений головним тренером мадридського Реала.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з аргентинцем розрахована до 2021-го року.

Соларі зіграв за Реал в якості футболіста 131 матч, а потім тренував молодіжні команди "вершкових" протягом п'яти років.

Зазначимо, що під керівництвом Соларі Реал провів вже чотири зустрічі, в яких здобув чотири перемоги: Мелілья (4:0, Кубок Іспанії), Вікторія Пльзень (5:0, Ліга чемпіонів), Вальядолід (2:0, Ла-Ліга), Сельта (4:2, Ла-Ліга).

Ці матчі дозволили йому показати найкращий старт серед усіх тренерів "вершкових", починаючи з 1929 року.

Нагадаємо, Лопетегі попрощався з Реалом.

Також, зірка Манчестер Юнайтед хоче перейти в Реал.

Джерело - Реал Мадрид.

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