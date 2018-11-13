Жахливе ДТП в Перу: Автобус з дитячою командою зірвався в прірву. ВІДЕО

На півночі Перу, в регіоні Чачапояс автобус з дитячою командою зірвався в 90-метрову прірву.
Про це повідомляє ukranews.com, з посиланням на Peru21.
В результаті ДТП загинули водій і шестеро підлітків у віці 13-14 років.
Крім того, ще 11 осіб отримали травми.
Як повідомляється, автобус прямував на юнацький чемпіонат з футболу. Несподівано, з невідомих причин, він злетів з дороги і впав у 90-метрову прірву.
На місці подій працюють рятувальники і поліція. Пораненим надається необхідна медична допомога.
Влада повідомила, що поранених доставили в лікарню Чачапояс і що дітей якомога швидше доставлять до Інституту здоров'я дитини, в Сан-Борха.
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Джерело - ukranews.com.