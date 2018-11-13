В Англії хочуть зменшити кількість легіонерів у командах

Кількість легіонерів в англійській футбольній Прем'єр-лізі можуть скоротити.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

Очікується, що з відповідною пропозицією Футбольна асоціація Англії (FA) звернеться до клубів АПЛ вже нинішнього тижня.

"Футбольна асоціація Англії розглядає варіант посилення ліміту на легіонерів. Кількість іноземних гравців у заявці скоротиться з 17-ти до 12-ти", - зазначається у повідомленні.

Якщо клуби не погодяться з таким рішенням, то на команди чекає сценарій, за яким усім іноземним футболістам з Євросоюзу доведеться виконувати ті ж суворі умови, що й гравцям не з ЄС, аби отримати дозвіл на роботу.

Із проблемами у першу чергу зіштовхнуться топ-6 команд АПЛ. У складі Манчестер Сіт та Тоттенгема по 17 іноземців, в Челсі та Ліверпулі - по 16, в Арсеналі - 15, у Манчестер Юнайтед - 14.

Нагадаємо, Ман Сіті перегав МЮ в манчестерському дербі.

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Джерело - ukrinform.ua.