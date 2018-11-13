У дружини скандального російського футболіста забрали автомобіль

Дружина півзахисника Краснодара Павла Мамаєва, Алана, заявила, що клуб не віддає їй автомобіль футболіста - Mercedes AMG G63.

Про це повідомляє Dеpo.Сектор.

Машина 30-річного хавбека знаходиться на базі "биків" з моменту останнього тренування Павла.

"Сам автомобіль оформлений на Пашу, отже належить нашій родині. Коли я дізналася, що машина стоїть на базі, вирішила перегнати її до нашого двору. З якої причини її утримують, незрозуміло. Нібито ми розлучаємося, тому машину вони не хотіли віддавати", - заявила дружина Мамаєва.

Також, Алана додала, що має усі потрібні документи.

"У телефонній розмові пояснила ситуацію, і пояснила, що ніякого розлучення немає, у мене є підтверджуючі на це документи. Цього видалося недостатньо, вони заявили, що не можуть повернути машину без дозволу самого власника. Тоді Паша з СІЗО написав листа про те, що дозволяє віддати автомобіль мені".