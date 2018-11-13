В Ірландії футболісти після матчу зламали щелепу абрітру. ФОТО

Троє гравців Маллінгар Таун після матчу Об’єднаної ліги союзних республік Ірландії проти Горсліпа напали на арбітра.

Про це повідомляє BBC.

Футболісти підстерегли рефері Денієла Свіні після матчу й жорстоко побили. Внаслідок нападу арбітру в кількох місцях зламали щелепу, вилицю, пошкодили ніс й завдали низку інших травм.

У прес-службі Маллінгара відмовилися коментувати епізод.

Нагадаємо, що в центральному матчі дня НБА відбулася жорстка бійка.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної Росії жорстоко побили водія відомої телеведучої.

Джерело - ua-football.