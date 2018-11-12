ФФУ відреагувала на скандальну прес-конференцію Франкова

Федерація футболу України спросувала причетніст до інциденту, який стався під час прес-конференції Артема Франкова.

Про це організація повідомила у своєму Facebook.

"Зрив" прес-конференції О. Скупінського та А. Франкова проти ФФУ відбувся з метою запуску нової хвилі дискредитації федерації. Федерація футболу України обурена безпринципністю замовників та виконавців нової кампанії з дискредитації ФФУ. Ми звертаємося до ЗМІ з проханням не поширювати неправду. Наголошуємо, що ФФУ не має ніякого відношення до організації цієї вистави", - йдеться у заявы ФФУ.

Джерело - Чемпіон.