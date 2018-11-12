ФФУ відреагувала на скандальну прес-конференцію Франкова

Федерація футболу України спросувала причетніст до інциденту, який стався під час прес-конференції Артема Франкова.
Про це організація повідомила у своєму Facebook.
"Зрив" прес-конференції О. Скупінського та А. Франкова проти ФФУ відбувся з метою запуску нової хвилі дискредитації федерації.Федерація футболу України обурена безпринципністю замовників та виконавців нової кампанії з дискредитації ФФУ. Ми звертаємося до ЗМІ з проханням не поширювати неправду. Наголошуємо, що ФФУ не має ніякого відношення до організації цієї вистави", - йдеться у заявы ФФУ.
Нагадаємо, головного редактора журналу Футбол облили кефіром. Темою доповіді була корупція в українському футболі.
Джерело - Чемпіон.