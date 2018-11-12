Шість гравців Динамо увійшли до збірної гравців туру в УПЛ. ФОТО

Прем'єр-ліга опублікувала символічну збірну 15-го туру УПЛ за версією InStat.

Про це повідомляє офіцйний сайт організації.

До неї увійшли 6 гравців Динамо, 3 футболіста Шахтаря і 2 представника Олександрії.

Воротар: Андрій Пятов (Шахтар)

Захисники: Микола Морозюк (Динамо), Валерій Бондаренко (Олександрія), Томаш Кадар (Динамо), Ісмаїлі (Шахтар)

Півзахисники: Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі - Динамо), Тайсон (Шахтар)

Форварди: Беньямін Вербич (Динамо), Артем Сітало (Олександрія)

До слова, сьогодні стало відомо, хто став найкращим гравцем і найкращим тренером 15-го туру.

Джерело - УПЛ.