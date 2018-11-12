Вацко: Шапаренко відчув довіру і ухопився за свій шанс

Коментатор телеканалів Футбол 1/2 Віктор Вацко не вважає, що Динамо зможе досягти високих результатів в Лізі Європи.

Про це Вацко розповів ефірі програми Великий футбол.

"У Динамо на матч з Ренном Гармаш не потрапив в заявку, а капітан команди Сидорчук залишився в запасі. Потрібно відзначити цю тенденцію. Шапаренко зараз відчув довіру і ухопився за свій шанс після того, як забив два м'ячі Минаю. Потім він показав хорошу гру з Шахтарем. Він набрав шедевральну форму.

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Матч з Астаною? Потрібно зіграти внічию і приїхати додому без травм. Мені приносить задоволення те, яку форму набрали молоді українці Динамо: Бурда, Миколенко і Шапаренко. Бойко виручає і грає класно. Хоча, це ще не команда, яка готова до вирішення високих завдань у Лізі Європи", — сказав Вацко.

Нагадаємо, Динамо розтрощило Маріуполь.

Джерело - Великий футбол.