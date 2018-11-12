Денисов: Важко порівнювати Шахтар з Манчестер Сіті, як і чемпіонат України — з АПЛ

Ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов розкритикував арбітра матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шахтар Віктора Кашшаї.
У Ефірі програми Великий футбол її ведучий розповів.
"Шахтар в Манчестері не став собі зраджувати, він не закривався, але вийти в контратаки в грі проти Манчестер Сіті так і не зміг. Як підсумок: занадто багато помилок і розгромний результат. Важко порівнювати Шахтар з Манчестер Сіті, як і чемпіонат України — з англійської Прем'єр-лігою. Перший пенальті у ворота Шахтаря став приводом для УЄФА задуматися про введення VAR вже цього сезону. VAR якраз потрібен для таких Кашаї.
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Шахтар зараз проходить період перебудови, тому гірники не змогли зіграти проти Манчестер Сіті так, як це було торік. Головне — зробити правильні висновки, тим більше для Шахтаря все ще може закінчитися хепі-ендом. Якщо чемпіон України добре проведе два останні тури, то євровесна від нього нікуди не дінеться", — сказав Денисов.
Нагадаємо, в останньому турі Чемпіонату України Шахтар здолав Ворсклу.
Джерело - Великий футбол.