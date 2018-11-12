Стало відомо, коли відзначать найкращих футболістів в Украні

4 грудня на НСК Олімпійський відбудеться урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2018. Це спільний проект Федерації футболу України та Асоціації футболістів-професіоналів України.

Традиційно під час церемонії оголосять переможців у низці номінацій. Зокрема, стануть відомі найкращий футболіст, найкраща футболістка, найкращий тренер чоловічої команди, найкращий тренер жіночої команди, найкращий молодий гравець, найкраща молода футболістка, найкращий гравець у футзал, найкращий гравець у пляжний футбол, найкращий арбітр, найкраща дитяча академія тощо.

Окрім того, визначать символічну збірну найкращих 11-ти гравців України. Також на церемонії вручать спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти 2018 року.

Нагадаємо, Шапаренко став найкращим гравцем 15 туру, а Хацкевич - найкращим тренером.

Джерело - ФФУ.