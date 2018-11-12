Леоненко про Шапаренка: Класна форма - це коли ти так граєш постійно, а не зіграв п'ять ігор, а потім зник

Експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко поділився думками про гру Шапаренка та Миколенка.

У ефірі програми він розповів.

"Шевченко чомусь вже автоматично записав Миколенко в зірки. Зіграв гру — в збірній. Сідклей непогано виглядає, просто потрібно знаходити своїх партнерів на полі. Мені цікаво, у що буде грати Динамо навесні. Шапаренко в класній формі, тому що забив 5 м'ячів в 4-х матчах? Класна форма - це коли ти так граєш протягом усього чемпіонату, а не зіграв добре п'ять ігор, а потім зник", .