Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: стартові склади команд

В 12-му турі англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Сіті прийме Манчестер Юнайтед.
Стали відомі склади на центральний матч туру АПЛ.
Манчестер Сіті:
Едерсон, Волкер, Стоунс, Ляпорт, Менді, Фернандіньо, Б. Сілва, Д. Сільва, Махрез, Стерлінг, Агуеро
Манчестер Юнайтед:
Де Хеа, Янг, Ліндельоф, Смаллінг, Шоу, Еррера, Матич, Фелайні, Лінгард, Решфорд, Марсьяль
Матч двох манчестерів стартує 18:30.
Трансляцію Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.
Нагадаємо, футболісти Ман Сіті вболівали за Усика.
Джерело - Чемпіон.