Кадар повернувся після дискваліфікації, Маріуполь без легіонерів в старті

Заключний змагальний день 15 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відкриє матч між київським ДИнамо та ФК Маріуполь.

Менш, ніж за годин команди вийдуть на поле НСК Олімпійський.

До вашої уваги стартові склади команд

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

11 листопада

Динамо — Маріуполь

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Морозюк, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Бурда, Буяльський, Кадар.

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Биков, Кірюханцев, Федорчук, Піхальонок, Борячук, Вакула, Зубков.

Нагадаємо, на матч завітає Андрій Шевченко.

Де дивитися матч Динамо — маріуполь читайте за посиланням.

Джерело - Чемпіон.