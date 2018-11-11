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Усик жорстко нокаутував Белью

Сьогодні 01:23 10914 1
Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: пряма трансляція 11.11.2018
Сьогодні 15:41 90
Дивитися онлайн Динамо - Маріуполь: пряма трансляція 11.11.2018
Сьогодні 14:25 228
Усик знову не битиметься в Україні
Сьогодні 11:49 839
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
Сьогодні 10:40 4222
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Усик - Белью: повний бій. ВІДЕО
Сьогодні 02:31 14023 1
Космос: Усик фантастичним ударом знищив Белью. Відео нокаута
Сьогодні 01:59 12886
Усик: Я хочу відпочити
Сьогодні 01:47 1120
Онлайн - Усик - Белью: пряма трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 01:19 30095 1
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Сьогодні 14:05 310
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
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Сьогодні 10:40 4222
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
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Кадар повернувся після дискваліфікації, Маріуполь без легіонерів в старті

Заключний змагальний день 15 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відкриє матч між київським ДИнамо та ФК Маріуполь.

Менш, ніж за годин команди вийдуть на поле НСК Олімпійський.

До вашої уваги стартові склади команд

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

11 листопада

Динамо — Маріуполь

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Морозюк, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Бурда, Буяльський, Кадар.

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Биков, Кірюханцев, Федорчук, Піхальонок, Борячук, Вакула, Зубков.

Нагадаємо, на матч завітає Андрій Шевченко.

Де дивитися матч Динамо — маріуполь читайте за посиланням.

Джерело - Чемпіон.

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