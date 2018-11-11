Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: пряма трансляція 11.11.2018

Не пропустіть матч Англійської Прем'єр Ліги Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн. Матч відбудеться 11.11. 2018. Початок - 18:30.

Трансляцію Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

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Гру Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед, матчу АПЛ можна починаючи з 18:25, а стартовий свисток пролунає о 18:30.

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Джерело - Чемпіон.