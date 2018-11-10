Грозний: Не можемо забити вже чотири матчі, треба в церкву сходити

Головний тренер Арсенал В’ячеслав Грозний вважає, що його команда мала перемагати Олександрію. Каноніри не реалізували свої моменти і в підсумку програли 0:3.

Про це розповів сам наставник столичної команди.

"Результат не справедливий, він не по грі, ми мали сьогодні перемагати. Якби забили пенальті, то в підсумку дотиснули б Олександрію. Не треба робити трагедії, я задоволений тим, що футболісти грають в футбол, який ми хочемо.Не можемо забити вже чотири матчі, треба в церкву сходити. Суперник забивав з нічого, з півмоментів, це показник класу. А ми не можемо реалізувати пенальті, та забити в інших моментах. Це синдром команди, яка знаходиться на останніх місцях в турнірній таблиці. Тим не менш, я подякував хлопцям за віддачу, вони грали добре. Шкодую, що не обіграли Олександрію", - сказав Грозний.

Нагадаємо, в 15-му турі УПЛ Карпати програли Зорі.

А Львів розписав нічию з Олімпіком.

Джерело - ua-football.