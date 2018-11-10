Фінальний матч Копа Лібертадорес перенесений. ФОТО

Фінальний матч Копа Лібертадорес між Бока Хуніорс і Рівер Плейт перенесено.

Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.

Перша гра фіналу мала відбутися сьогодні о 22:00 за київським часом, але через сильні дощі в Буенос-Айресі поле Бомбонери прийшло в непридатність.

Гра перенесена на завтра, і повинна початися о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь на Монументалі - 24 листопада в 22:00.

Джерело - Чемпіон.