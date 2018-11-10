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Усик - Белью. ОНЛАЙН

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Вчора 14:29 769
Усик - Белью: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 13:56 3698
Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018
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Фінальний матч Копа Лібертадорес перенесений. ФОТО

Вчора 22:08 391 0
Фінальний матч Копа Лібертадорес перенесений. ФОТО

Фінальний матч Копа Лібертадорес між Бока Хуніорс і Рівер Плейт перенесено.

Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.

Перша гра фіналу мала відбутися сьогодні о 22:00 за київським часом, але через сильні дощі в Буенос-Айресі поле Бомбонери прийшло в непридатність.

Гра перенесена на завтра, і повинна початися о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь на Монументалі - 24 листопада в 22:00.

 

Джерело - Чемпіон.

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