Фінальний матч Копа Лібертадорес перенесений. ФОТО

Фінальний матч Копа Лібертадорес між Бока Хуніорс і Рівер Плейт перенесено.
Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.
Перша гра фіналу мала відбутися сьогодні о 22:00 за київським часом, але через сильні дощі в Буенос-Айресі поле Бомбонери прийшло в непридатність.
Se suspendió la gran final de la #CONMEBOLLibertadores entre @BocaJrsOficial y @CARPoficial por las fuertes lluvias en Buenos Aires. pic.twitter.com/7UCoE1RRAe— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 10 листопада 2018 р.
Гра перенесена на завтра, і повинна початися о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь на Монументалі - 24 листопада в 22:00.
Джерело - Чемпіон.