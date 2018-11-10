Шевчук: Потрібно вилазити з цієї психологічної ями

Донецький Олімпік більше заслуговував на перемогу в матчі проти ФК Лівів.

Так вважає головний тренер донеччан В'ячеслав Шевчук.

"Був складний поєдинок, який завершився внічию. Грали дві рівні команди, але я все ж вважаю, що ми сьогодні більше заслуговували перемогти, створили більше гольових моментів.

Психологічний стан зараз у команди і так не дуже хороший. Ми програли три матчі за вісім днів. Нам складно, потрібно вилазити з цієї психологічної ями",- сказав Шевчук.