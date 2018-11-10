Боруссія Д - Баварія: стартові склади команд на Дер Классікер

Дортмундська Борусія та мюнхенська Баварія зустрічаються в центральному матчі першого кола Бундесліги. Тренери визначилися зі стартовими складами.

Стартові склади

Борусія Д: Хітц, Піщек, Аканджі, Загаду, Хакімі, Вітсель, Вайгль, Бруун Ларсен, Ройс, Санчо, Гьотце.

Баварія: Нойєр, Кімміх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартінес, Гнабрі, Горецка, Мюллєр, Рібері, Левандовский.

Лідер Бундесліги дортмундська Борусія на власному полі приймає головного конкурента у боротьбі за титул мюнхенську Баварію.

Дер Классікер розпочнеться о 19.30 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.