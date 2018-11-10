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Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи

Сьогодні 17:56 1041 0
Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи

Динамо в поєдинку з Ренном продемонструвало один з найкращих матчів у цьогорічній Лізі Європи. Кияни стали найкращою командою туру.

За оцінкам InStat.

Матч проти Ренна (3:1) став для Динамо не тільки найкращим єврокубковим поєдинком команди під керівництвом Олександра Хацкевича, а й найкращим матчем усього 4-го туру Ліги Європи.

Як виявилось, у матчі проти Ренна Динамо продемонструвало найкращий футбол за статистичними показниками серед усіх учасників Ліги Європи.

Столичний клуб увійшов у трійку лідерів за кількістю гольових моментів (8) і тільки три команди у 4-му турі завдали більше ударів у площину воріт, аніж підопічні Хацкевича (7).

Окрім цього, віце-капітан Динамо Віктор Циганков увійшов у п'ятірку найкращих гравців туру за оцінками Instat.

Динамо в єврокубках - найкорисніший клуб Укарїни.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

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