Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи

Динамо в поєдинку з Ренном продемонструвало один з найкращих матчів у цьогорічній Лізі Європи. Кияни стали найкращою командою туру.

За оцінкам InStat.

Матч проти Ренна (3:1) став для Динамо не тільки найкращим єврокубковим поєдинком команди під керівництвом Олександра Хацкевича, а й найкращим матчем усього 4-го туру Ліги Європи.

Як виявилось, у матчі проти Ренна Динамо продемонструвало найкращий футбол за статистичними показниками серед усіх учасників Ліги Європи.

Столичний клуб увійшов у трійку лідерів за кількістю гольових моментів (8) і тільки три команди у 4-му турі завдали більше ударів у площину воріт, аніж підопічні Хацкевича (7).

Окрім цього, віце-капітан Динамо Віктор Циганков увійшов у п'ятірку найкращих гравців туру за оцінками Instat.

Динамо в єврокубках - найкорисніший клуб Укарїни.

Джерело - dynamo.kiev.ua.