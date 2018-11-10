Динамо в ТОП-20 клубів УЄФА, а Україна вже відстає від Бельгії. ФОТО

УЄФА оновив клубний рейтинг за підсумками четвертого туру Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Шахтар зберіг 12 сходинку, Динамо увійшло у ТОП-20, Ворскла втратила позиції.

Перемога Динамо над Ренном дозволила київській команді піднятись у клубному рейтингу УЄФА. Біло-сині піднялися на 1 позицію і тепер посідають 20 місце. Кияни обійшли Бешикташ, який зіграв внічию із Генком.

У київського і турецького клубів однакова кількість загальних балів (60,000). Однак завдяки більш високій оцінці у нинішньому сезоні Динамо розташувалось вище за Бешикташ (6,000 проти 3,000).

Шахтар після розгрому від Манчестер Сіті зберіг свою позицію і посідає 12 місце. До слова, ще на початку єврокубкового сезону 2018/19 гірники входили у ТОП-10 рейтингу.

Ворскла після поразки від Карабаху опустилась на 5 сходинок і тепер посідає 146 місце. Однак полтавці знаходяться вище за Маріуполь (147), Олександрію (148) і Олімпік (149).

Щодо рейтингу УЄФА, то Україна вже відстає від Бельгії на 0.200 балів.

Нагадаємо, Динамо принесло в рейтинг найбільше очок у порівнянні з Шахтарем.

Джерело - Футбол 24.