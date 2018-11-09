Є дебіли які приходять на стадіон помахатися - супержорстке інтерв'ю президента Інгульця. ВІДЕО

Президент першолігового Інгульця Олександр Поворознюк створив клуб, бо захотів екстриму.

Про це сказав сам функціонер.

"Я почав розуміти, що застоююся, мені стало сумно, я захотів екстриму. І створив футбольний клуб.

Стадіон - це громадське місце куди приходять люди щоб отримати задоволення. Незалежно від того виграє команда чи ні. Але є реальні дебіли, які приходять помахатися. Для таких дебілів ми зробили клітку.

Наші фани дуже дисципліновані. Для того щоб запалити фаєри вони в мене питали дозволу. І брали із собою відра з водою щоб одразу погасити",- сказав Поворознюк.