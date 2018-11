УЄФА назвав найкращого гравця 4 туру Ліги Європи

Вінгер Зальцбурга Такумі Мінаміно визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

23-річний півзахисник в матчі 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Русенборга (5:2) відзначився хет-триком.

🌟 @takumina0116 is rewarded for his *FIRST-HALF* hat-trick! 🎉#UEL pic.twitter.com/RcTgw4VUgv