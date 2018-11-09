УЄФА назвав найкращого гравця 4 туру Ліги Європи

Вінгер Зальцбурга Такумі Мінаміно визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.
Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.
23-річний півзахисник в матчі 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Русенборга (5:2) відзначився хет-триком.
🌟 @takumina0116 is rewarded for his *FIRST-HALF* hat-trick! 🎉#UEL pic.twitter.com/RcTgw4VUgv— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 9 листопада 2018 р.
Мінаміно став першим в історії японським футболістом, який оформив хет-трик у єврокубковому матчі.
Нагадаємо, Миколенко потрапив у команду тижня Ліги Європи.
Джерело - Чемпіон.