УЄФА назвав найкращого гравця 4 туру Ліги Європи

Вінгер Зальцбурга Такумі Мінаміно визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

23-річний півзахисник в матчі 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Русенборга (5:2) відзначився хет-триком.

Мінаміно став першим в історії японським футболістом, який оформив хет-трик у єврокубковому матчі.

Нагадаємо, Миколенко потрапив у команду тижня Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.