Сім клубів гарантували вихід в плей-оф Ліги Європи

За результатами четвертого туру групового етапу Ліги Європи визначилися перші учасники 1/16 фіналу Ліги Європи.

Так, завдяки нічиїй з лісабонським Спортінгом, маючи в своєму активі 10 балів після 4 турів, путівку в єврокубкову весну достроково оформив лондонський Арсенал.

Також в компанію до Челсі, який першим оформив вихід в 1/16 приєдналися Байєр, Айнтрахт, загребське Динамо, Цюріх і римський Лаціо.

Нагадаємо, після перемоги над Ренном київське Динамо, також, практично гарантувало собі місце в раунді плей-офф.

Натомість Динамо принесло Україні найбільше очок в таблицю коефіцієнтів.

Джерело - Xsport.