Суперник Ворскли у Лізі Європи призначив нового тренера

Новим головним тренером лісабонського Спортінга став фахівець з Ніделандів Марсел Кейзер, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода португальського гранда з 49-річним наставником розрахована до 30 червня 2021 року. Попереднім місцем роботи коуча був клуб Аль-Джазіра, який виступає в чемпіонаті ОАЕ.

Нагадаємо, що керівництво клубу звільнило попередника Кейзера, Жозе Пезейру після невдалого старту сезону.

У четвертому турі Ліги Європи Спортінг зумів стримати натиск Арсеналу на Емірейтс.

Джерело - Спортінг.