Суперник Ворскли у Лізі Європи призначив нового тренера

Новим головним тренером лісабонського Спортінга став фахівець з Ніделандів Марсел Кейзер, повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода португальського гранда з 49-річним наставником розрахована до 30 червня 2021 року. Попереднім місцем роботи коуча був клуб Аль-Джазіра, який виступає в чемпіонаті ОАЕ.
Нагадаємо, що керівництво клубу звільнило попередника Кейзера, Жозе Пезейру після невдалого старту сезону.
У четвертому турі Ліги Європи Спортінг зумів стримати натиск Арсеналу на Емірейтс.
Джерело - Спортінг.