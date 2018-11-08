Наші перемогли! Тимощук ганебно відреагував на бійку в юнацькому чемпіонаті. ВІДЕО

Анатолій Тимощук відзначився неоднозначним коментарем бійки у матчі юнацьких команд у Росії.
Під час фінальної гри чемпіонату Санкт-Петербургу маж академією Зеніту та ДШОР Зеніт сталася жорстоку бійка.
Анатолій Тимощук, який працює одним з тренерів Зеніту, після гри запостив у twitter відео побоїща та підписав його "Наші перемогли".
Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь академії.
Наши победили! https://t.co/ahuuf0PvPl— Anatoliy Tymoshchuk (@Timo_44) 8 листопада 2018 р.
Нагадаємо, у червні 2018 року Тимощук продовжив контракт із Зенітом.
Водночас, Олександр Зінченко постав на захист Анатолія Тимощука, якого критикували в Україні.
Джерело - twitter Анатолія Тимощука.