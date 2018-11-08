Наші перемогли! Тимощук ганебно відреагував на бійку в юнацькому чемпіонаті. ВІДЕО

Мій профіль

Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи

Вчора 23:58 123
Ворскла - Карабах: 0:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:57 3671
Динамо розібралося з Ренном. ВІДЕО
Вчора 22:29 580
Динамо розбило Ренн у Лізі Європи
Вчора 21:45 8040
Динамо - Ренн: 3:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 21:44 10788
Динамо - Ренн: стартові склади команд
Вчора 18:53 992
Гол Роналду не допоміг Ювентусу, Реал розгромив Вікторію. Результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 08:08 2395
Ліга Європи. Ворскла - Карабах: анонс і прогноз матчу
Вчора 07:40 910
Динамо - Ренн: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Вчора 06:49 7334
Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем
07.11.2018 23:49 2338 2
Навколо спорту
Блоги
Роналду-молодший феєрить не гірше за батька. ВІДЕО
Роналду-молодший феєрить не гірше за батька. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:43 750
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 20:30 693
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 16:16 638 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 748 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1303
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1209
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1700 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1785
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1332
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1605
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3255
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1422
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 752
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1870
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:00 1993
Новини
Стрічка Популярні Коментують
8 Листопада 2018
23:58 Футбол Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи 123
23:57 Футбол Ворскла - Карабах: 0:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 3671
23:38 Футбол Хацкевич: Думаю глядачі отримали задоволення від гри 304
23:30 Футбол Матч Ворскла - Карабах перервали через безлади на трибунах 269
23:14 Футбол Наші перемогли! Тимощук ганебно відреагував на бійку в юнацькому чемпіонаті. ВІДЕО 1414
22:51 Бокс Усик розповів, коли завершить кар’єру 1825
22:29 Футбол Динамо розібралося з Ренном. ВІДЕО 580
22:04 Футбол УЄФА хоче запровадити VAR у Лізі чемпіонів у нинішньому сезоні 321
21:45 Футбол Динамо розбило Ренн у Лізі Європи 8040
21:44 Футбол Динамо - Ренн: 3:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 10788
21:23 Футбол Ворскла - Карабах: стартові склади команд 220
21:08 Футбол Вербич вивів Динамо вперед у матчі з Ренном. ВІДЕО 753
20:52 Футбол Фани Ворскли влаштували марш із антидинамівськими гаслами. ВІДЕО 1173 1
20:49 Бокс Усику вручили чемпіонський пояс The Ring. ФОТО 608
20:19 Футбол Андерлехт з Макаренком програв Фенербахче у Лізі Європи 289
19:55 Футбол Астана перемогла Яблонець та відірвалася від Динамо 750
19:37 Бокс Белью: Мій єдиний шанс з Усиком - нокаут 420
19:26 Футбол Зінченко у Манчестері підтримає Усика 469
19:14 Футбол Маліновський у старті Генка на матч з Бешикташем. ФОТО 259
18:53 Футбол Динамо - Ренн: стартові склади команд 992
18:46 Футбол Головко назвав склад оновленої молодіжної збірної 466
18:26 Бокс Усик: Задоволений, немов дитина, що отримала кіндер-сюрприз 371
18:02 Футбол ФФУ оголосила де зіграють Україна та Туреччина 573 2
17:38 Теніс Світоліна стала другою за кількістю титулів у 2018 році 938
17:31 Бокс Усик та Белью зійшлися у дуелі поглядів. ВІДЕО 759

Наші перемогли! Тимощук ганебно відреагував на бійку в юнацькому чемпіонаті. ВІДЕО

Вчора 23:14 1414 0
Наші перемогли! Тимощук ганебно відреагував на бійку в юнацькому чемпіонаті. ВІДЕО

Анатолій Тимощук відзначився неоднозначним коментарем бійки у матчі юнацьких команд у Росії. 

Під час фінальної гри чемпіонату Санкт-Петербургу маж академією Зеніту та ДШОР Зеніт сталася жорстоку бійка. 

Анатолій Тимощук, який працює одним з тренерів Зеніту, після гри запостив у twitter відео побоїща та підписав його "Наші перемогли". 

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь академії. 

Нагадаємо, у червні 2018 року Тимощук продовжив контракт із Зенітом

Водночас, Олександр Зінченко постав на захист Анатолія Тимощука, якого критикували в Україні

Джерело - twitter Анатолія Тимощука.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()