Наші перемогли! Тимощук ганебно відреагував на бійку в юнацькому чемпіонаті. ВІДЕО

Анатолій Тимощук відзначився неоднозначним коментарем бійки у матчі юнацьких команд у Росії.

Під час фінальної гри чемпіонату Санкт-Петербургу маж академією Зеніту та ДШОР Зеніт сталася жорстоку бійка.

Анатолій Тимощук, який працює одним з тренерів Зеніту, після гри запостив у twitter відео побоїща та підписав його "Наші перемогли".

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь академії.

Нагадаємо, у червні 2018 року Тимощук продовжив контракт із Зенітом.

Водночас, Олександр Зінченко постав на захист Анатолія Тимощука, якого критикували в Україні.

Джерело - twitter Анатолія Тимощука.