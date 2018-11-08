Головко назвав склад оновленої молодіжної збірної

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко назвав склад на контрольний матч з Грузією.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Україна та Грузія зіграють 16 листопада у Києві на стадіоні ім. Баннікова.

Тренер розраховує на 18-х футболістів, однак у списку можливі зміни.

Воротарі: Андрій Кожухар (Чорноморець), Євген Кучеренко (Шахтар).

Захисники: Владислав Дубінчак (Арсенал-Київ), Євген Чеберко (Зоря), Орест Лебеденко (Карпати), Олексій Биков (Маріуполь), Владислав Бабогло (Олександрія).

Півзахисники: Олександр Петрусенко, Юрій Шпирка, Роман Вантух, Євген Смирний (усі — Динамо), Дмитро Топалов (Шахтар), Богдан Лєднєв, Максим Луньов (обидва — Зоря).

Нападники: Станіслав Біленький (ДАК, Словаччина), Назарій Русин (Динамо), Владислав Вакула (Маріуполь), Олег Кожушко (Дніпро-1).

Нагадаємо, збірна України U-21 не змогла вийти до фінальної частини Євро-2019.

Раніше, Олександр Головко заявив, що Віктор Коваленко корисніший для молодіжки.

Джерело - ФФУ.