Погба не полетів з командою після поєдинку з Ювентусом

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не зміг вилетіти додому з командою після виїзної перемоги над Ювентусом у матчі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє The Sun.

Французький футболіст змушений був пройти тест на допінг, внаслідок чого запізнився на літак. Керівництво клубу подбало про те, щоб хавбек через деякий час вилетів з Турина.

Нагадаємо, матч 4-го туру Ліги Чемпіонів Ювентус - Манчестер Юнайтед завершився вольовою перемогою підопічних Жозе Моурінью з рахунком 1:2.

Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.

Всі результати матчів другого ігрового дня.

Джерело - isport.ua.