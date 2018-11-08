Ман Сіті та Реал розтоптали своїх суперників. Відеоогляд інших матчів Ліги чемпіонів

В Лізі чеіонів відіграли четвертий туру в рамках групового раунду.

Всі результати другого ігрового дня. Відеоогляд матчів.

Ліга Чемпіонів

4 тур

7 листопада

Група E

Валенсія – Янг Бойз 3:1

Гол: 1:0 – 14 Міна, 1:1 – 37 Ассале, 2:1 – 42 Міна, 3:1 – 56 Солер.

Група G

ЦСКА – Рома – 1:2

Гол: 0:1 – 4 Манолас, 1:1 – 51 Сігурдссон, 1:2 – 59 Пеллегріні.

Група E

Баварія – АЕК – 2:0

Голи: 1:0 – 31 Левандовский, 2:0 – 71 Левандовский.

Бенфіка – Аякс – 1:1

Голи: 1:0 – 29 Жонас, 1:1 – 61 Тадич.

Група F

Манчестер Сіті – Шахтар – 6:0

Голи: 1:0 – 13 Сільва, 2:0 – 24, Жезус, 3:0 – 48 Стерлінг, 4:0 – 72, Жезус, 5:0 – 84 Марез, 6:0 – 90 Жезус.

Ліон – Гоффенгайм – 2:2

Голи: 1:0 – 19 Фекір, 2:0 – 28 Ндомбеле, 2:1 – 65 Крамарич, 2:2 – 90 Кадержабек.

Группа G

Вікторія – Реал Мадрид – 0:5

Голи: 0:1 – 20 Бензема, 0:2 – 23 Каземіро, 0:3 – 37 Бензема, 0:4 – 40 Бейл, 0:5 – 67 Кроос.

Группа H

Ювентус — Манчестер Юнайтед — 1:2

Голи: 1:0 - 65 Роналду, 1:1 - 86 Мата, 1:2 - 89 Алекс Сандро.

Джерело - Чемпіон.