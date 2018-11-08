Шахтар не приземлився в Києві після манчестерського розгрому

Шахтар не зміг планово долетіти в Київ, повертаючись з Манчестера після матчу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє football.ua.

Після виїзного поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті "гірники" повертались в Київ.

Після розгромної поразки (0:6) донецький клуб спіткала ще одна невдача. Літак Шахтаря не зміг приземлитися в Києві через погодні умови та здійснив вимушену посадку в аеропорту Одеси.

Нагадаємо, після фіаско в Манчестері Шахтар залишається на останній сходинці своєї групи, маючи в активі всього 2 очки.

Також, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.

Всі результати матчів другого ігрового дня.

Джерело - football.ua.