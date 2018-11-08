Шахтар не приземлився в Києві після манчестерського розгрому

Шахтар не зміг планово долетіти в Київ, повертаючись з Манчестера після матчу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє football.ua.
Після виїзного поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті "гірники" повертались в Київ.
Після розгромної поразки (0:6) донецький клуб спіткала ще одна невдача. Літак Шахтаря не зміг приземлитися в Києві через погодні умови та здійснив вимушену посадку в аеропорту Одеси.
Нагадаємо, після фіаско в Манчестері Шахтар залишається на останній сходинці своєї групи, маючи в активі всього 2 очки.
Також, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.
Всі результати матчів другого ігрового дня.
Джерело - football.ua.