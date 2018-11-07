Колишній нападник Динамо може перейти в Спартак

Кандидат в збірну України Адерінсола Есеола може продовжити кар'єру в московському Спартаку.

Про це повідомляє hronika.info.

Гранд чемпіонату Росії звернув увагу на Есеола після його результативного виступу в чемпіонаті Казахстану. У 28 матчах місцевої Прем'єр-ліги 27-річний уродженець Житомира забив 17 голів.

За Есеола Спартак готовий заплатити близько 3 мільйонів євро, що майже в чотири рази більше, ніж актуальна вартість українського нападника на авторитетному порталі Трансфермаркет.

Нагадаємо, хавбек Карпат кращий за Неймара.

Також, Руні зіграє прощальний матч.

Джерело - hronika.info.