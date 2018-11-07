Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 1:0. ОНЛАЙН

18' Заволодів ініціативою Шахтар, однак вийти з власної половини поля не вдається.

17' Прокинув Бернарду Сілва між ніг Степаненку і пробив з-за меж штрафного майданчику, але прямо в руки П'ятову.

15' Заспокоїли гру футболісти Сіті. Не дають Шахтарю зачепитися за м'яч.

13' Гол! Забиває Манчестер Сіті. Бернарду Сілва віддав точну передачу на Мареза, той накрутив на фланзі Ракицього і віддав точну передачу на Давіда Сільву, легкий гол для іспанця, третій поспіль у Лізі чемпіонів.

12' Швидка відповідь від Сіті. Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Зінченко і подав на дальню штангу, де пробив головою Жезус, але точно в руки П'ятову прилетіла сфера.

11' Хорошим пасом Матвієнко запустив у штрафну суперника на хід Мораесу, який пробив в дальній кут, але особливих проблем для Едерсона цей постріл не приніс.

9' Виконували "городяни" подачу з кутового, але Матвієнко вибив м'яч подалі.

8' Перехопив м'яч в центрі поля Степаненко і тут же закинув вперед на Коваленко, але той не зміг зачепитися за сферу в боротьбі з Вокером.

6' Хорошим розрізним пасом Сільва запустив по флангу Стерлінга, але той не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

5' Тікав по флангу Марез і на швидкості змістився в штрафний, але тут надійно в обороні відіграв Кривцов і відібрав сферу.

4' Навішував з правого флангу Марез на дальню штангу, де готовий вже був замикати Сільва, але програв він боротьбу за м'яч Ракицькому.

3' Пройшов по правому флангу Сілва і викотив в центр під удар Фернандіньо, але цей пас спокійно перехопив Майкон.

2' Манчестер Сіті контролює м'яч, Шахтар намагається активно пресингувати

1' Шахтар розпочинає матч передачею з центра поля.

Команди вийшли на футбольне поле, лунає гімн Ліги чемпіонів

Раніше повідомлялося, що Фонсека хоче очолити клуб АПЛ.

Також, букмекери не вірять в успіх Шахтаря.

Юнацька команда Шахтаря розгромно поступилася МанСіті.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 7-го листопада, Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в 4-му турі Ліги чемпіонів

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію починаючи з 21:45.

Нагадаємо, що гірники в 3-му турі ЛЧ зазнали нищівної поразки від містян.

Наразі Шахтар посідає 3-ю сходинку в групі F.

Джерело - Чемпіон.