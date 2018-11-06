Ісмаїлі: У матчі з Манчестер Сіті нас задовільнить лише перемога

Напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті захисник Шахтаря Ісмаїлі заявив, що єдиним задовільним результатом буде перемога.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Нас задовільнить лише перемога, ми будемо показувати свою гру, але виграти буде дуже складно. З Марлосом і Тайсоном наша команда ще сильніше. Ми дуже багато працювали. Постараємося віддати на поле все найкраще", - заявив бразилець.