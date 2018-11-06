Ісмаїлі: У матчі з Манчестер Сіті нас задовільнить лише перемога

Напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті захисник Шахтаря Ісмаїлі заявив, що єдиним задовільним результатом буде перемога.
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Про це повідомляє xsport.ua.
"Нас задовільнить лише перемога, ми будемо показувати свою гру, але виграти буде дуже складно. З Марлосом і Тайсоном наша команда ще сильніше. Ми дуже багато працювали. Постараємося віддати на поле все найкраще", - заявив бразилець.
Нагадаємо, Ісмаїлі став найкращим гравцем місяця УПЛ.
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Джерело - xsport.ua.