Суперкубок Іспанії можуть провести за межами Європи

Матч за Суперкубок Іспанії в наступному році може знову відбутися за кордоном.
Про це повідомляє tsn.ua, з посиланням на Diario Sport.
У федерації футболу Іспанії є три пропозиції щодо місця проведення майбутнього поєдинку - з США, Китаю та Катару.
Компанія Relevent Sport пропонує п’ятирічний контракт на проведення подібних матчів у Штатах.
Нагадаємо, у 2018 році Суперкубок Іспанії був проведений у Марокко, а його володаркою стала каталонська Барселона, яка перемогла Севілью з рахунком 2:1.
Нагадаємо, в Іспанії незадоволені грою екс-зірки Дніпра.
Також, Лунін встановив рекорд Іспанського футболу.
Джерело - tsn.ua.