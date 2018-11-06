Власник Манчестер Сіті придбає новий футбольний клуб

Корпорація City Football Group, яка належить власнику Манчестер Сіті Мансуру ібн Зайд аль-Нахайяну, близька до того, щоб поповнити сімейство своїх дочірніх клубів.

Про це повідомляє telegraf.com.ua з посиланням на Daily Mail.

На даний момент боси "городян" знаходяться на кінцевій стадії переговорів про придбання однієї з команд китайської Суперліги.

Очікується, що операція буде закрита до кінця цього року. Назва команди не уточнюється, але лише передбачається, що вона з міста Ченду.

На даний момент в списку клубів, які мають родинні зв'язки з Манчестер Сіті, знаходяться Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті, Атлетіко Торке, Йокогама Марінос і іспанська Жирона.

Нагадаємо, Манчестер Сіті викрили у махінаціях зі спонсорами.

Раніше, Шахтар вирушив на гру з Манчестер Сіті. Фонсека взяв усіх найсильніших.

Джерело - telegraf.com.ua.