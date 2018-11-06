Тренер Тоттенгема відмовився від фантастичної пропозиції Реала

Головний тренер лондонського Тоттенгема Маурісіо Почеттіно відмовився очолити мадридський Реал з зарплатнею 15 млн фунтів на рік.
Про це повідомляє Сегодня, з посиланням на The Sun.
За даними видання, про своє рішення аргентинський фахівець вже повідомив президенту Тоттенгема Деніелу Леві.
Почеттіно очолив Тоттенгем у 2014 році.
Під його керівництвом команда в минулому сезоні посіла третє місце в чемпіонаті Англії.
У травні його контракт з клубом був продовжений до 2023-го року.
У нинішньому сезоні за підсумками 11-и турів Прем'єр-ліги лондонський клуб займає четверту позицію в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, Манчестер Сіті, на п'ять очок.
Нагадаємо, Почеттіно зацікавлений у придбанні Циганкова.
Також, Вест Гем без Ярмоленка програв Тоттенгему.
Раніше, Тоттенгем відкрив найбільший у Європі клубний магазин.
Джерело - Сегодня.