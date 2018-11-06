Тренер Тоттенгема відмовився від фантастичної пропозиції Реала

Головний тренер лондонського Тоттенгема Маурісіо Почеттіно відмовився очолити мадридський Реал з зарплатнею 15 млн фунтів на рік.

Про це повідомляє Сегодня, з посиланням на The Sun.

За даними видання, про своє рішення аргентинський фахівець вже повідомив президенту Тоттенгема Деніелу Леві.

Почеттіно очолив Тоттенгем у 2014 році.

Під його керівництвом команда в минулому сезоні посіла третє місце в чемпіонаті Англії.

У травні його контракт з клубом був продовжений до 2023-го року.

У нинішньому сезоні за підсумками 11-и турів Прем'єр-ліги лондонський клуб займає четверту позицію в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, Манчестер Сіті, на п'ять очок.

Нагадаємо, Почеттіно зацікавлений у придбанні Циганкова.

Також, Вест Гем без Ярмоленка програв Тоттенгему.

Раніше, Тоттенгем відкрив найбільший у Європі клубний магазин.

Джерело - Сегодня.