Президент УПЛ: Варто попросити фанатів дотримуватися достатнього рівню гуманізму

Президент УПЛ Томас Грімм розповів про проблеми з наявністю нецензурної лексики на трибунах українських стадіонів.

Про це повідомляє ua-football.com.

"Ця проблема пов'язана з проявами дискримінації команд, конкретних людей або чого-небудь ще. Це потрібно зупинити, адже це суперечить правилам. У нас немає можливості якось на це впливати, але ми можемо тільки повторювати клубам, що подібним речам не місце на стадіонах. Можливо, варто попросити фанатів дотримуватися достатнього рівню гуманізму. Можливо, з'ясувавши причини такої поведінки, ми змогли б знайти шляхи виходу з цієї ситуації".