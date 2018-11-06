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Скандал на Полтавщині: Керівник спортшколи двічі купив одне покриття для поля

Сьогодні 17:47 302 0
Скандал на Полтавщині: Керівник спортшколи двічі купив одне покриття для поля

Директор ДЮСШ Юність, що в Котелевському районі, двічі купував для закладу штучне покриття для міні-футбольного поля.

Про це повідомляє kolo.news.

Цим фактом зацікавилась прокуратура Полтавської області.

Як розповів прокурор Катерина Хоменко, у березні 2018 року ДЮСШ Юність та товариство уклали договір про закупівлю штучного покриття для дитячого міні-футбольного поля на суму майже 600 тисяч гривень.

Спеціалісти прокуратури з’ясували, що у минулому році між керівництвом закладу та товариством уже був укладений договір з реконструкції цього ж дитячого майданчика на загальну суму понад 700 тисяч гривень. 

Отже, керівник спортшколи безпідставно витратив кошти закладу на загальну суму майже 600 тисяч гривень. 

Очільник спортшколи визнав провину та відшкодував завдані збитки у повному обсязі.

Суд виніс вирок: 2 роки позбавлення волі з іспитовим терміном. Якщо за цей час чоловік вчинить злочин, він сяде за ґрати. Також протягом двох років екс-директору заборонено обіймати керівні посади.

Нагадаємо, скандального футболіста збірної Росії помістили в СІЗО на 48 годин.

Також: корупційний скандал у Бельгії: заарештовані тренер Брюгге, агенти й судді.

 

Джерело - kolo.news.

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