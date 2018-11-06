Колишній головний тренер Шахтаря: Коваленко - футболіст з низьким інтелектом

Колишній головний тренер Шахтаря Валерій Яремченко вважає поведінку півзахисника гірників Віктора Коваленко після другого забитого м'яча в матчі 14-го туру чемпіонату України проти київського Динамо ганебною.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Якщо гравець лихословить, ображає - це говорить про низький рівень його інтелекту. Я знаю Коваленка, така поведінка йому честі не робить. Футболіст з високим інтелектом такого робити не буде. Нікому не дозволено діяти таким чином ", - сказав Яремченко.

Нагадаємо, після забитого м'яча футболіст підбіг до вболівальників киян і нецензурно висловився в їх адресу. Також хавбек гірників повторив жест Артема Мілевського. За який Ігор Суркіс вибачався.

Нагадаємо, Коваленко приніс перемогу Шахтарю.

А головний тренер збірної України розповів, що у Коваленка великий потенціал.

Джерело - dynamo.kiev.ua.