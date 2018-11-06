Мораес: Я не відчуваю особливих відчуттів у матчах проти Динамо

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес не відчуває тиску в матчах поти Динамо.
Про це розповів мас гравець.
"Усі в роздягальні Шахтаря можуть підтвердити, що я не відчуваю ніякого тиску. Мені легко. У мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо.
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Коли я забивав гол, м'яч потрапив мені в інтимну зону. Було боляче, але добре, що це не завадило мені відзначитися", - сказав Мораес.
Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю в українському класіко.
Джерело - Чемпіон.