Мораес: Я не відчуваю особливих відчуттів у матчах проти Динамо

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес не відчуває тиску в матчах поти Динамо.

Про це розповів мас гравець.

"Усі в роздягальні Шахтаря можуть підтвердити, що я не відчуваю ніякого тиску. Мені легко. У мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо.