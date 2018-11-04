Зоря впевнено перемогла Чорноморець в заключному матчі 14-го туру УПЛ

Матч 14-го туру УПЛ між Чорноморцем та Зорею завершився розгромом одеського колективу.

0:3 – падіння Чорноморця продовжується. Натомість Зоря, скориставшись проблемами суперника, повернулась до першої шістки.

Чемпіонат України, УПЛ

14-й тур

4 листопада

Чорноморець – Зоря 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Тимчик, 0:2 - 66 Майборода, 0:3 - 72 Караваєв.

Нагадаємо, Ворскла впевнено перемогла ФК Львів на своєму полі, але у виїзному матчі.

Також, в 14 - му турі УПЛ хоча Динамо відкрило рахунок в дербі, та перемогу здобули гірники.

А Карпати переграли Олімпік.

Джерело - Чемпіон.