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Бакалов: Довелося застосувати ненормативну лексику

Сьогодні 21:15 257 0
Бакалов: Довелося застосувати ненормативну лексику

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов жорстко поговоров зі своїми гравцями в перерві поєдинку проти Ворскли.

Про це розповів сам наставник львівського клубу.

"Всі все добре бачили. Команда зіграла два абсолютно різних тайми. Перший тайм ми повністю провалили. Можна сказати, що проспали. Те, про що домовлялися, не виконали.

Перед другим таймом поговорили по-чоловічому у роздягальні, довелося застосовувати і ненормативну лексику. Зробили деякі зміни, зокрема в тактичному плані. Те, що виконувалось у другому таймі, не виконувалось у першому", – сказав  Бакалов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Ворскла впевнено перемогла ФК Львів на своєму полі, але у виїзному матчі.

Раніше, Львів переграв Динамо.

Джерело - ua-football.

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