З жіночої збірної України відкликала трьох гравців, які виступають в Росії. ФОТО

До лав національної збірної України викликали трьох гравців з російського клубу Рязань ВДВ. Але після шквалу обурення журналіста радіо holos.fm Дмитра Шевченка спортсменки зникли зі списків.

У публікації на власній сторінці у Facebook він написав.

"Більшість у тому переліку (гравців, яких викликали на збір - ред.) представляє Харків. Але троє нині грають в клубах країни, що окупувала частину Україну. Ба більше, двоє з тих трьох грають в команді Рязань ВДВ. Ви тільки уявіть: днями вони стояли на полі й уважно слухали гімн Московії що грав на їх честь, а за пару днів вони так само стоятимуть на полі під Славень України...

Якби моя воля — ніколи не допустив би до лав Національної збірної будь-якого виду спорту будь-якого спортсмена який нині грає за клуб окупанта-агресора-ворога", — написав журналіст.

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Згодом журналіст доповнив свій допис.

"На сайті ФФУ опубліковано оновлений список гравців (без трьох футболісток з клубів РФ) для участі в навчально-тренувальному зборі", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, Шевченко оприлюднив список легіонерів, яких викликав на збір.

Джерело - Чемпіон.