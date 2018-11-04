Коваленко: Хотілося показати, що я вмію грати і забивати важливі м'ячі

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко прокоментував перемогу над Динамо.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол 1.

"Завжди приємно вигравати у найголовнішого суперника. Це додає впевненості. Перемагати в таких важких і насичених емоціями зустрічах — вдвічі приємніше. Мій жест зі знятою футболкою? Останнім часом багато критики доводиться чути на свою адресу, тому хотілося показати, що я вмію грати і забивати важливі м'ячі", — сказав Коваленко.