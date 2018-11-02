Несенюк до Ярмоленка та Шевченка: Що вам Україна зробила поганого, пацани?

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк не розуміє чому Шевченко і Ярмоленко цураються української мови.

Про це сказав сам функціонер.

"Я Андрюшу пам’ятаю з 17 років. Він поїхав в Англію і ламаною англійською мовою старанно дає інтерв’ю. А чому тут рідною мовою не хочеш? Ти вдома з жінкою говори, якою хочеш. Але ти – символ України, тобі впадло відповісти рідною мовою?

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Я не розумію Андрія Шевченка – він же з україномовної сім’ї. Так собі, але говорить англійською та італійською. Рідної мови боїться так, ніби це щось непристойне. Хіба непристойно говорити рідною мовою на рідній землі? Що вам Україна зробила поганого, пацани? Вона вас вигодувала, а ви гидуєте сказати щось мовою ваших дідів",- сказав Несенюк.