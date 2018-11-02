Маркевич: Вже набридли фінали між Шахтарем та Динамо

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич задоволений жеребкуванням 1/4 фіналу Кубка України.
Про це сказав сам спеціаліст.
"Дуже добре, що Шахтар і Динамо проведуть між собою матч на такій ранній стадії. Один із грандів не потрапить до півфіналу, а це значить, що клуби класом слабкіше отримають шанс зіграти у фіналі.
Чесно кажучи, вже набридли фінали між Динамо і Шахтарем. Нехай за перемогу змагатимуться такі команди, як Карпати, Зоря або Ворскла," - сказав Маркевич.
Базова дата проведення чвертьфіналів - 3 квітня 2019 го року.
Нагадаємо, завтра, 3-го листопада Динамо зіграє матч 14 туру УПЛ проти Шахтаря.
Джерело - ua-football.