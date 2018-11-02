Несенюк: Хто заважає сказати Шахтарю: "ми за Україну", але вони щось мичать

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк розкритикував позицію донецького Шахтаря стосовно війни та російської окупації Донбасу.

Про це розповів сам функціонер.

"Хто заважав Шахтарю сказати: "Ми віримо, що окупантів виженуть, повернеться Україна, піднімемо прапор над Донбас Ареною. Хто заважав їм це сказати? А Палкін їздив туди і розповідав, "как хорошо там школа работаєт", "вооруженниє люді появілісь".

Хто на Донбас Арені кричав "Беркут, беркут"? От звідки у нас війна. Це не я придумав – включіть відео і подивіться.

Якби все було відкрито, то всі б поважали Шахтар. Скажіть, що "ми за Україну" і позиціонуйте себе як українська команда. Так, Росія захопила нашу територію, але є ми – незламний Шахтар, який вірить в те, що Україна переможе. А вони мичать там щось", – сказав Несенюк.