Павелко розповів чому обрали Харків для заявки на проведення Суперкубка УЄФА

Після проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві, федерація футболу України вирішила не зупинятися на досягнутому.

Про це сказав президент ФФУ Андрій Павелко.

"Після такого прекрасного проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві Федерація футболу України поставила таку мету - проведення одного з фіналів єврокубків в Україні.

У Харкова хороша історія проведення міжнародних матчів: Ліги чемпіонів, де грає Шахтар, збірної України. Харків показав дуже хорошу організацію, дуже теплий прийом для всіх уболівальників і для команд, які приїжджають грати до Харкова. Це буде родзинкою УЄФА, що саме в Харкові відбудеться Суперкубок 2021-го року",- сказав Павелко.